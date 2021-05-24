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В Бурятии владельцу коровы пришлось платить за ДТП

В Бурятии владельцу коровы пришлось платить за ДТП
Общество,  Фото:pixabay.com
Корова, вышедшая ночью на дорогу, спровоцировала автоаварию

Судебные приставы Хоринского района Бурятии взыскали с местного жителя свыше 130 тысяч рублей материального ущерба за ДТП с участием его коровы.

Дорожно-транспортное происшествие произошло ночью. Женщина, управляющая автомобилем, разъехалась со встречной машиной с сильным освещением и увидела на дороге корову. Однако избежать столкновения с ней не удалось. В результате наезда на корову машина получила значительные механические повреждения.

Владелица автомобиля обратилась в суд за возмещением материального ущерба. Она требовала компенсации с владельца коровы. Женщина объясняла это тем, что не допускается безнадзорный выпас скота, а также его прогон через автомобильные дороги вне установленных мест.

Суд удовлетворил требования истца.

- В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о взыскании денежных средств с расчетных счетов должника. Дополнительно было вынесено постановление о запрете регистрационных действий в отношении транспортного средства должника, а также в отношении недвижимого имущества.
Принятые меры позволили взыскать с должника 131 428 рублей материального ущерба. На сегодняшний день взысканные средства в полном объёме перечислены на счёт взыскателя, - сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
ДТП коровы судебные приставы
 
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