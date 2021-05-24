Пауэрлифтер из Улан-Удэ стал призёром первенства России

Илья Мошкин выиграл «серебро» в классическом троеборье
20 мая в городе Суздаль Владимирской области завершилось первенство России по пауэрлифтингу (троеборью классическому) среди юниоров и юниорок, юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие более 280 спортсменов из 55 регионов страны, в том числе и Бурятии.
Серебряную медаль первенства среди юниоров до 23 лет по троеборью классическому завоевал Илья Мошкин. Спортсмен выступал в весовой категории до 93 кг. Илья набрал в сумме 687,5 кг: присед 260 кг (1 место), жим 177,5 кг (3 место) и тяга 250 кг.
- Борьба была очень и очень жёсткая, начиная с первого подхода в приседе и заканчивая последним подходом тяге. Слаженная и тактически грамотная работа тренера Владимира Колмакова - как результат место в юниорской сборной страны и второе место на первенстве России, - сообщает федерация пауэрлифтинга Бурятии.
Напомним, что в прошлом году Илья Мошкин стал чемпионом России по жиму.
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