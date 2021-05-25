В Улан-Удэ разыграют кубок Байкала по русским шашкам

Своё участие уже подтвердили многие известные спортсмены



С 28 июня по 4 июля в Улан-Удэ пройдёт всероссийский турнир по русским шашкам «Кубок Байкала». Спортивные соревнования посвящены памяти заслуженного тренера Бурятии Феликса Завелинского.



Турнир проводится в двух лигах:

- «Высшая лига» – допускаются гроссмейстеры, мастера спорта и КМС;

- «Первая лига» – допускаются спортсмены КМС, I, II и III разрядов.



Соревнования состоятся на центральном стадионе Бурятии. Открытие турнира пройдёт 29 июня в 11:00. Участие в соревнованиях необходимо подтвердить не позднее 25 июля. Об этом сообщает федерация шашек России.



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