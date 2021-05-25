Школьников и студентов призывают поздравить город с юбилеем с помощью собственного творчества
В столице Бурятии начался приём заявок на конкурс «Улан-Удэ глазами молодёжи». Мероприятие проводится с целью привлечения внимания школьников и студентов к предстоящему празднованию 355-летия основания города.
Заявки и работы на участие в конкурсе принимаются по 14 июня на электронную почту: filial13@cbs-ulan-ude.ru или непосредственно в улан-удэнской библиотеке-филиале №13.
Творческие работы соревнуются в двух номинациях:
- «Визуальное творчество» – принимаются рисунки и фотографии во всех жанрах и в любой технике исполнения;
- «Литературное творчество» - принимаются работы в виде стиха или прозы.
- Работы должны иметь название. Его нужно прописать в самом файле, а также продублировать в теме письма с заявкой. Большим плюсом будет комментарий, поясняющий и раскрывающий смысл произведения, - сообщает пресс-служба управления по делам молодёжи Улан-Удэ.
От одного участника принимается не более одной работы в каждой номинации.
Возрастное ограничение 6+
В Бурятии стартовал конкурс «Улан-Удэ глазами молодёжи»
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