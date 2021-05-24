В республике прошла военно-спортивная игра «Победа»
В Бурятии на базе танкового соединения Восточного военного округа состоялся этап республиканской военно-спортивной игры «Победа» с командами военно-патриотических клубов и отрядов «Юнармия». Участниками республиканского этапа стали команды-победители регионального конкурса.
В ходе проведения игр ребята продемонстрировали свои навыки по основам строевой подготовки, выполнили нормативы по преодолению общевойсковой полосы препятствий. Помимо этого, с ними были проведены занятия по огневой подготовке, в ходе которых команды выполнили практические стрельбы из различных видов стрелкового оружия: автомата Калашникова, снайперской винтовки Драгунова и пулемёта Калашникова.
- В завершении военно-спортивной игры «Победа» участники преодолели трассу «Дорога героев». Здесь ребята отработали задачи по военно-медицинской подготовке, выполнили метание гранат на дальность и точность. Кроме того, команды отработали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта и преодолели условно заражённый участок местности и район инженерных заграждений, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии юные патриоты преодолели «Дорогу героев»
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