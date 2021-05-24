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Военная полиция обеспечивает безопасность призывников Бурятии

Военная полиция обеспечивает безопасность призывников Бурятии
Общество, 
Задействовано 80% военнослужащих

Во время весеннего призыва на маршрутах следования молодого пополнения в воинские части в Бурятии дежурит военная полиция. На этих маршрутах работает более 80% военнослужащих подразделений военной полиции.

Патрули военной полиции задействованы на железнодорожных станциях, в аэропорту и на аэродроме. Их задача – встречи и сопровождения призывников.

- Помимо этого, с военнослужащими военной полиции ежедневно проводятся инструктажи и занятия по организации работы по сопровождению молодого пополнения на транспортных узлах Бурятии, - сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Улан-Удэ первая в этом году торжественная отправка в войска более 60 новобранцев состоялась в конце апреля.
призывники военная полиция
 
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