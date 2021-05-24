В нацпарке в Бурятии появилась зона покоя

Здесь людям нельзя останавливаться и устраивать стоянки



В местности Мягкая Карга в Забайкальском национальном парке выявили участок с сильным антропогенным влиянием. Здесь ввели режимные ограничения. Протяжённость зоны покоя – 7200 метров.



- Запрещено съезжать с дороги и устанавливать туристические стоянки. На всем протяжении дороги, проходящей через зону покоя установлены указатели с режимным ограничением, - сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».



Справка:



Каргой на Байкале называют песчаные косы, образовавшиеся благодаря ветрам, прибоям и наносам рек. Мягкая Карга – это берег Баргузинского залива на Чивыркуйском перешейке. Этот песчаный пляж считается одним из самых излюбленных мест отдыха посетителей «Заповедного Подлеморья».





