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Забайкалец убил свою знакомую

Забайкалец убил свою знакомую
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчина во всё сознался на первом же допросе

22 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 43-летней жительницы города Борзи Забайкальского края. По данному факту следователи Борзинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело за убийство.

В ходе отработки сообщения следователи установили, что связь с женщиной была потеряна 14 мая, когда она собиралась уехать в другой город. В ходе совместной работы с сотрудниками полиции следователи установили, что к исчезновению женщины может иметь причастность её 28-летний знакомый, с которым она общалась незадолго до исчезновения.

При первом же допросе мужчина признался в убийстве женщины. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов по подозрению в совершении преступления. В ходе проверки показаний на месте задержанный подробно рассказал об обстоятельствах расправы и показал место, где спрятал тело убитой.

- В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.


Забайкальский край убийство
 
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