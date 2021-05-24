Забайкалец убил свою знакомую

Мужчина во всё сознался на первом же допросе



22 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о безвестном исчезновении 43-летней жительницы города Борзи Забайкальского края. По данному факту следователи Борзинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело за убийство.



В ходе отработки сообщения следователи установили, что связь с женщиной была потеряна 14 мая, когда она собиралась уехать в другой город. В ходе совместной работы с сотрудниками полиции следователи установили, что к исчезновению женщины может иметь причастность её 28-летний знакомый, с которым она общалась незадолго до исчезновения.



При первом же допросе мужчина признался в убийстве женщины. Следователи задержали подозреваемого на 48 часов по подозрению в совершении преступления. В ходе проверки показаний на месте задержанный подробно рассказал об обстоятельствах расправы и показал место, где спрятал тело убитой.



- В настоящее время следователи проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.





