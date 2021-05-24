В Бурятии пункт приёма и отгрузки древесины захламил территорию

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Еравнинском районе Бурятии в посёлке Гунда пункт приёма и отгрузки древесины нарушал закон об организации деятельности. Кроме того, хозяйствующим субъектом допущены нарушения закона об отходах производства и потребления – земельный участок оказался захламлён, площадка накопления отходов не была оборудована.



Генеральному директору юридического лица внесено представление, которое удовлетворено, выявленные нарушения устранены.



Кроме этого, после прокурорского вмешательства должностное лицо привлечено к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды, а также за несоблюдение закона в части требований по обязательной постановке пунктов приёма и отгрузки древесины на учёт в исполнительном органе государственной власти республики. Ему назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму 50 тысяч рублей.



Постановления в законную силу не вступили, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.



