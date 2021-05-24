Мужчинам грозит уголовная ответственность
Двое жителей села Еланцы в Иркутской области сетями ловили рыбу в реке Анга. Сотрудники полиции и оперативной группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обнаружили браконьерские сети и их владельцев ранним утром 17 мая в ходе планового рейда, маршрут которого пролегал рядом с устьем реки.
Один из рыбаков снимал снасти в заливе, второй ждал его на берегу. Оперативники напомнили незадачливым рыболовам, что во время нереста, который продлится до 25 июня, рыбалка запрещена на всех водоёмах региона, а на особо охраняемой природной территории Прибайкальского национального парка – вовсе.
Видеозапись противоправной деятельности была передана полицейским; правоохранители изъяли улов, лодку, сети. Предварительный ущерб, нанесённый фауне, оценён специалистами почти в 78 тысяч рублей. Рыболовам грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
Жители Иркутской области выловили щуки в нацпарке на 78 тысяч
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Инцидент произошёл в конце прошлого года
Мужчина во всё сознался на первом же допросе
В дело вмешалась прокуратура
Мужчинам грозит уголовная ответственность
Мужчину приговорили к обязательным работам
По Бурятии ветрено
26 мая - основной день
Мужчина скрывался с 2014 года
У змей наступает брачный период (Видео)
Помимо уборки экотроп, было принято решение срезать ленточки, повязанные на деревьях
Украденные средства она успела потратить
Саженцы огородили
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Во всех сельских поселениях он проведёт встречу с населением
В республике действует особый противопожарный режим