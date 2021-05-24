Жители Иркутской области выловили щуки в нацпарке на 78 тысяч

Мужчинам грозит уголовная ответственность



Двое жителей села Еланцы в Иркутской области сетями ловили рыбу в реке Анга. Сотрудники полиции и оперативной группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обнаружили браконьерские сети и их владельцев ранним утром 17 мая в ходе планового рейда, маршрут которого пролегал рядом с устьем реки.



Один из рыбаков снимал снасти в заливе, второй ждал его на берегу. Оперативники напомнили незадачливым рыболовам, что во время нереста, который продлится до 25 июня, рыбалка запрещена на всех водоёмах региона, а на особо охраняемой природной территории Прибайкальского национального парка – вовсе.



Видеозапись противоправной деятельности была передана полицейским; правоохранители изъяли улов, лодку, сети. Предварительный ущерб, нанесённый фауне, оценён специалистами почти в 78 тысяч рублей. Рыболовам грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

