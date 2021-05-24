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Жители Иркутской области выловили щуки в нацпарке на 78 тысяч

Жители Иркутской области выловили щуки в нацпарке на 78 тысяч
Общество,  Фото:pixabay.com.
Мужчинам грозит уголовная ответственность

Двое жителей села Еланцы в Иркутской области сетями ловили рыбу в реке Анга. Сотрудники полиции и оперативной группы ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» обнаружили браконьерские сети и их владельцев ранним утром 17 мая в ходе планового рейда, маршрут которого пролегал рядом с устьем реки.

Один из рыбаков снимал снасти в заливе, второй ждал его на берегу. Оперативники напомнили незадачливым рыболовам, что во время нереста, который продлится до 25 июня, рыбалка запрещена на всех водоёмах региона, а на особо охраняемой природной территории Прибайкальского национального парка – вовсе.

Видеозапись противоправной деятельности была передана полицейским; правоохранители изъяли улов, лодку, сети. Предварительный ущерб, нанесённый фауне, оценён специалистами почти в 78 тысяч рублей. Рыболовам грозит уголовная ответственность, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».
национальный парк Иркутская область
 
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