Жителя Бурятии наказали за пьяную езду

Мужчину приговорили к обязательным работам



33-летний житель Тарбагатайского района Бурятии, ранее подвергнутый административному наказанию за езду в нетрезвом виде, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.



В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.



- С учётом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, суд назначил осуждённому наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.



Приговор в законную силу не вступил.

