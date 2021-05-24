Мужчину приговорили к обязательным работам
33-летний житель Тарбагатайского района Бурятии, ранее подвергнутый административному наказанию за езду в нетрезвом виде, вновь управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся.
- С учётом полного признания подсудимым своей вины в совершении преступления, раскаяния в содеянном, суд назначил осуждённому наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.
Приговор в законную силу не вступил.
Жителя Бурятии наказали за пьяную езду
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Инцидент произошёл в конце прошлого года
Мужчина во всё сознался на первом же допросе
В дело вмешалась прокуратура
Мужчинам грозит уголовная ответственность
Мужчину приговорили к обязательным работам
По Бурятии ветрено
26 мая - основной день
Мужчина скрывался с 2014 года
У змей наступает брачный период (Видео)
Помимо уборки экотроп, было принято решение срезать ленточки, повязанные на деревьях
Украденные средства она успела потратить
Саженцы огородили
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Во всех сельских поселениях он проведёт встречу с населением
В республике действует особый противопожарный режим