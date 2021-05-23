В Иволгинском дацане пройдёт трёхдневный Дончод хурал

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

26 мая - основной день



25, 26 и 27 мая в Иволгинском дацане пройдёт Дончод хурал, посвящённый Дню рождения, Просветления и Уходу в Паринирвану Будды Шакьямуни.



«Дончод» переводится с тибетского языка как «Праздник тысячи подношений». Этот хурал проводится 15-го числа по лунному календарю первого летнего месяца.



- Основной день Дончод хурала отмечается как Всемирный день Мира и Медитации во всех буддийских странах – праздник Весак. Считается, что в этот день произошли три важных события в земной жизни Будды Шакьямуни – Его рождение, Просветление и Уход в Паринирвану. В 2000 году Весак был включён в календарь Юнеско, и с тех пор является международным праздником, - рассказали в пресс-службе дацана.



Дончод хурал длится три дня.



В первый день, 25 мая, вторник, ламы с 9 до 12 часов читают свящённые сутры из Ганжура (основного труда Будды Шакьямуни), а с 14 до 17 часов проведут Деважин хурал.



26 мая, среда – основной день.



В этот день в разные годы произошло три величайших события: рождение (Джаянти) Будды в царской семье рода Шакьев (более 2,5 тыс. лет назад), достижение им полного Просветления (Бодхи) в 35 лет и уход в Нирвану (Паринирвану) возрасте 81-го года.



В день хурала во всех монастырях проводятся торжественные молебны. С 9 до 12 ламы Иволгинского дацана будут декламировать тексты «Донба Тувби Чагчод», а с 14 до 17 – «Гандан Шунсранма».



С особой тщательностью в дни праздника соблюдается запрет на любую деятельность, которая может причинить вред живым существам. Добродетели, совершённые в этот день, увеличиваются более чем в 700 миллионов раз. В этот день также можно совершать гороо – круговой обход вокруг священного места: дацана или ступы. Это считается одной из лучших практик очищения.



27 мая, четверг – завершающий день. Ламы проведут хурал, посвящённый хранителям-дхармапалам Гомбо, Гонгар, Лхамо и Жамсарану.



