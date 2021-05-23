Клубок змей обнаружили на базе отдыха в Бурятии

У змей наступает брачный период (Видео)
Клубок змей обнаружили на базе отдыха в Северобайкальском районе Бурятии.
- Ужи вблизи термальных источников Дзелинда - явление обычное. Но такое количество пресмыкающихся удивило. Ужи неядовиты, - сообщается в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
Очевидцы, не боясь, засняли шипящий клубок. По их словам, увиденное вполне объяснимо - у змей наступает брачный период.
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