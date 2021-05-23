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Клубок змей обнаружили на базе отдыха в Бурятии

Клубок змей обнаружили на базе отдыха в Бурятии
Общество,  Фото:скриншот
У змей наступает брачный период (Видео)

Клубок змей обнаружили на базе отдыха в Северобайкальском районе Бурятии.

- Ужи вблизи термальных источников Дзелинда - явление обычное. Но такое количество пресмыкающихся удивило. Ужи неядовиты, - сообщается в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

Очевидцы, не боясь, засняли шипящий клубок. По их словам, увиденное вполне объяснимо - у змей наступает брачный период.

 


змея база отдыха
 
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