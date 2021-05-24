В Улан-Удэ сегодня днём до +14 градусов

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

По Бурятии ветрено



По данным Бурятского гидрометцентра, 24 мая по республике: ночью преимущественно без осадков, днём кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 7-12, утром и днём в отдельных районах до 15-18 м/с. Температура ночью 0, +5, местами -3, -8, днем +12, +17, местами +5, +10.



В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 9-14 м/с. Температура ночью +1, +3, днём +12, +14.

