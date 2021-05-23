Мужчина скрывался с 2014 года
В Иркутской области суд вынес приговор мужчине. Он признан виновным в пособничестве в убийстве.
В марте 2014 года подсудимый по просьбе своего товарища согласился помочь ему совершить убийство знакомого, который требовал у того крупную денежную сумму и автомобиль на надуманных основаниях.
30 марта 2014 года мужчина на своём автомобиле довёз друга до лесной дороги, расположенной вблизи гаражного специализированного потребительского кооператива «Горбаки КТП 8/13» в 13 микрорайоне города Железногорск-Илимский. Затем обманным путём привёз в указанное место потерпевшего. Его товарищ затем произвёл из гладкоствольного ружья несколько выстрелов в 31-летнего знакомого, который от полученных ранений скончался на месте преступления.
Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемый в убийстве был задержан, его пособник скрылся от сотрудников правоохранительных органов и был объявлен в розыск.
В январе 2021 года мужчина был задержан в Москве.
Приговором суда мужчина признан виновным. С учётом мнения прокурора, поддерживающего обвинение, судом ему назначено наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы. Убийца же молодого человека был осуждён в 2016 году к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.
Житель Иркутской области получил 6 лет за пособничество в убийстве
Общество, Фото:
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