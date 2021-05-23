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Житель Иркутской области получил 6 лет за пособничество в убийстве

Житель Иркутской области получил 6 лет за пособничество в убийстве
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина скрывался с 2014 года

В Иркутской области суд вынес приговор мужчине. Он признан виновным в пособничестве в убийстве.

В марте 2014 года подсудимый по просьбе своего товарища согласился помочь ему совершить убийство знакомого, который требовал у того крупную денежную сумму и автомобиль на надуманных основаниях.

30 марта 2014 года мужчина на своём автомобиле довёз друга до лесной дороги, расположенной вблизи гаражного специализированного потребительского кооператива «Горбаки КТП 8/13» в 13 микрорайоне города Железногорск-Илимский. Затем обманным путём привёз в указанное место потерпевшего. Его товарищ затем произвёл из гладкоствольного ружья несколько выстрелов в 31-летнего знакомого, который от полученных ранений скончался на месте преступления.

Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемый в убийстве был задержан, его пособник скрылся от сотрудников правоохранительных органов и был объявлен в розыск.

В январе 2021 года мужчина был задержан в Москве.

Приговором суда мужчина признан виновным. С учётом мнения прокурора, поддерживающего обвинение, судом ему назначено наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы. Убийца же молодого человека был осуждён в 2016 году к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщили в СУ СК РФ по Иркутской области.


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