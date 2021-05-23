Помимо уборки экотроп, было принято решение срезать ленточки, повязанные на деревьях
Специалист отдела туризма и рекреации Тункинского нацпарка Ирина Натоко кинула клич, организовала экологический десант - собрала вокруг себя молодых волонтёров и повела за собой. Помимо уборки экотроп в посёлке Аршан, было принято решение срезать ленточки, повязанные на деревьях.
- Обрядовые ленточки испокон использовались в качестве подношения духам гор, рек, источников (аршанов), перевалов. Недостаточное понимание сути обряда приводит к тому, что люди, далёкие от культурных основ местных традиций (в основном, туристы), стремясь подражать внешним проявлениям, привязывают первые попавшиеся под руку предметы на ветви и стволы деревьев. Если ранее на деревья повязывались ленточки из натуральных материалов, то сейчас используют синтетические ленты, которые со временем не разлагаются от погодных условий, а врезаются в деревья и просто калечат, а иногда и губят их. Кроме этого, на деревья привязываются всё, что попадёт под руку: полиэтиленовые пакеты, одноразовые медицинские маски, синтетические шпагаты, - пояснили в нацпарке.
В национальном парке призывают туристов задуматься перед тем, как они примут решение повязать подобные ленты.
«Готовы ли вы оставить очередной неизлечимый шрам или погубить дерево? Уважение к природе Тункинской долины можно оказывать и другими способами. Слово «уважение» происходит от латинского respectus, что означает внимание, почтение, защита. Так давайте с вниманием относиться к природе, почитать и защищать её, - заключили здесь.
В нацпарке Бурятии прошла экологическая акция
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