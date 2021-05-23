Украденные средства она успела потратить
42-летняя жительница Читы украла семь тысяч рублей с банковской карты и 40 тысяч наличными.
Сообщение о преступлениях поступило в полицию в минувший четверг. 67-летний мужчина сообщил, что из его квартиры пропали 40 тысяч рублей. Он предположил, что деньги могла взять дочь. Позже выяснилось, что с его карты с помощью услуги «мобильный банк» украдено семь тысяч рублей, которые переведены на счёт дочери.
Подозреваемая доставлена в отдел полиции, от нее получены признательные показания. Выяснилось, что украденные у отца деньги женщина успела потратить на личные нужды.
Возбуждено два уголовных дела, которые соединены в одно производство. Ранее женщина не попадала в поле зрения правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинка украла деньги у пожилого отца
Общество, Фото:
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