Читинка украла деньги у пожилого отца

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Украденные средства она успела потратить



42-летняя жительница Читы украла семь тысяч рублей с банковской карты и 40 тысяч наличными.



Сообщение о преступлениях поступило в полицию в минувший четверг. 67-летний мужчина сообщил, что из его квартиры пропали 40 тысяч рублей. Он предположил, что деньги могла взять дочь. Позже выяснилось, что с его карты с помощью услуги «мобильный банк» украдено семь тысяч рублей, которые переведены на счёт дочери.



Подозреваемая доставлена в отдел полиции, от нее получены признательные показания. Выяснилось, что украденные у отца деньги женщина успела потратить на личные нужды.



Возбуждено два уголовных дела, которые соединены в одно производство. Ранее женщина не попадала в поле зрения правоохранительных органов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

