В Бурятии возле дацана высажено 250 сосен



Положено начало буддийскому сосновому бору в Курумканском районе Бурятии. В течение полутора часов было высажено 250 саженцев.



- Пришло много людей, да и с погодой повезло, не было дождя и ветра. В красивом месте у русла маленькой речушки лесхоз вспахал для нас две полосы под саженцы и ещё одну – для поливочной канавы. Трёхгодовалые саженцы, после короткого инструктажа, народ разобрал и сразу высадил. Одновременно мужчины начали возводить знаменитую баргузинскую изгородь – по шутливому мнению некоторых, никто в мире не строит таких заграждений. Простая, прочная, не требующая много сил и времени. Закрыть саженцы изгородью от вытаптывания и поедания скотом – это самое трудное и, пожалуй, главное. К 11.30 все работы были закончены, - рассказал настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов).



В дацане планируют ежегодно засаживать это поле от леса до дацана и до трассы молодыми саженцами сосны.



«22 мая 2021 года была предпринята первая акция. Благодарим всех, кто принял участие в этом благом деле! Пусть вас защищают все божества родной земли!», - заключил настоятель.



