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В Бурятии возле дацана высажено 250 сосен

В Бурятии возле дацана высажено 250 сосен
Общество,  Фото:соцсети
Саженцы огородили

Положено начало буддийскому сосновому бору в Курумканском районе Бурятии. В течение полутора часов было высажено 250 саженцев.

- Пришло много людей, да и с погодой повезло, не было дождя и ветра. В красивом месте у русла маленькой речушки лесхоз вспахал для нас две полосы под саженцы и ещё одну – для поливочной канавы. Трёхгодовалые саженцы, после короткого инструктажа, народ разобрал и сразу высадил. Одновременно мужчины начали возводить знаменитую баргузинскую изгородь – по шутливому мнению некоторых, никто в мире не строит таких заграждений. Простая, прочная, не требующая много сил и времени. Закрыть саженцы изгородью от вытаптывания и поедания скотом – это самое трудное и, пожалуй, главное. К 11.30 все работы были закончены, - рассказал настоятель Курумканского дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов).

В дацане планируют ежегодно засаживать это поле от леса до дацана и до трассы молодыми саженцами сосны.

«22 мая 2021 года была предпринята первая акция. Благодарим всех, кто принял участие в этом благом деле! Пусть вас защищают все божества родной земли!», - заключил настоятель.

 
Как сообщал «Байкал-Daily», в Курумканском районе Бурятии появится буддийский сосновый бор. Отмечалось, что его разобьют возле дацана. Настоятель дацана Еши Намжил лама (Олег Намжилов) ранее пригласил верующих принять участие в посадке саженцев.

- 22 мая у кромки леса за территорией дацана начнём высаживать первые саженцы сосны. В прошлые годы предпринятые нами отдельные акции по посадке деревьев, к сожалению, не дали хороших результатов. Очень мало саженцев прижилось. По совету и рекомендации наших лесников решено высаживать их возле леса. Шансов больше, что труд будет не напрасен. Хотим это делать ежегодно, - объявлял он в соцсети.


посадка деревьев
 
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