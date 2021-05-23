В республике действует особый противопожарный режим
За прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара в Муйском районе. Возгорание возникло из-за неосторожного обращения с огнём.
На тушении работали 12 человек, задействована 1 единица лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила меньше 1 га. В течение 2 часов пожар был потушен.
В республике действует особый противопожарный режим. Соблюдайте правила пожарной безопасности. Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 20-44-44, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии потушили лесной пожар
Общество, Фото:
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