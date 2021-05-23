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В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревья на 155 тысяч

В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревья на 155 тысяч
Общество,  Фото:пресс-служба МВД по Бурятии
У него изъяты бензопила и незаконно добытая древесина

В двух километрах от села Барыкино Тарбагатайского района в лесу задержан 30-летний житель, совершивший незаконную рубку лесных насаждений.

Мужчина произвел рубку не предназначенных для вырубки деревьев. Всего «чёрный лесоруб» заготовил 11 сосен, что составляет около восьми кубометров. У него изъяты бензопила и незаконно добытая древесина.

Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 155 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
черные лесорубы
 
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