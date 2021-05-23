В Бурятии «чёрный лесоруб» спилил деревья на 155 тысяч

Общество, Фото: пресс-служба МВД по Бурятии

У него изъяты бензопила и незаконно добытая древесина



В двух километрах от села Барыкино Тарбагатайского района в лесу задержан 30-летний житель, совершивший незаконную рубку лесных насаждений.



Мужчина произвел рубку не предназначенных для вырубки деревьев. Всего «чёрный лесоруб» заготовил 11 сосен, что составляет около восьми кубометров. У него изъяты бензопила и незаконно добытая древесина.



Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 155 тысяч рублей.



Возбуждено уголовное дело. Мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

