У птицы сломано крыло
Раненый журавль в Мухоршибирском районе пойман. После просьбы о помощи, выложенной в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», его отловили жители Хонхолоя: ученик 9 класса Никита и его мама Галина.
- Журавль находится у наших земляков во дворе, накормлен и напоен, - сообщалось в группе.
Как сообщал «Байкал-Daily», на трассе в Мухоршибирском районе Бурятии был обнаружен журавль с перебитым крылом. Сообщение о раненой птице было направлено в Бурприроднадзор. Отмечалось, что инспекторы обследуют местность и проведут поиски. Они также просили неравнодушных жителей помочь в поиске и отлове птицы.
- Его, видимо, не нашли. Мы сейчас его поймали, он в другое место перешёл. Левое крыло совсем сломано. Сами не поможем. Мы позвонили инспектору, его заберут. Никита сейчас за ним ухаживает, - рассказала Галина.
21 мая, в пятницу, птицу забрали инспекторы Бурприроднадзора. Впереди у журавля операция на левом крыле - оно сломано.
В Бурятии спасённому журавлю проведут операцию
Общество, Фото:
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