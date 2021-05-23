Ещё 70 жителей Бурятии заразились коронавирусом

Лечение на сегодня проходят свыше 450 человек



По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии на 8:00 часов 23 мая зарегистрировано 37 975 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. 54% случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ.



За минувшие сутки выявлено 70 новых больных коронавирусом.



Из 70 новых случаев COVID-19: 52 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 2309 человек. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 187 га. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.



Всего выздоровели от COVID-19 – 36635 человек, в том числе за сутки 23.



В стационарах республики получают лечение 335 пациентов с коронавирусом, в том числе осложнённой внебольничной пневмонией – 234. В отделениях реанимации находится 44 пациента (из них старше 65 лет –22), на ИВЛ – 21 пациент (из них старше 65 –13), в том числе на неинвазивной ИВЛ–15.



Сейчас для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 423 коек: занято – 335, свободно–88 коек. Занятость коечного фонда составляет 79,2%.



Амбулаторное лечение проходят 119 пациентов с COVID-19.



Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 886 человек.





