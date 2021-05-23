В Иркутске таксист украл у пенсионерки 20 тысяч



В Иркутске в полицию обратилась 68-летняя жительница. Она рассказала, что после поездки в такси с её банковской карты пропали деньги.



Оказалось, что накануне она воспользовалась услугами такси и ездила за покупками на один из рынков. Затем водитель предложил женщине оформить «кешбэк», попросил предать ему сотовый телефон и банковскую карту. Выполнив манипуляции, он вернул гаджет женщине.



Позже иркутянка обратила внимание, что все банковские смс-сообщения стерты из памяти её телефона и обратилась в банк за получением выписки. Оказалось, что со счёта женщины, пенсия которой составляет 14 тысяч рублей, пропали сбережения в размере 20 тысяч рублей.



Вскоре установили и задержали предполагаемого похитителя. Им оказался 30–летний ранее судимый за аналогичные преступления мужчина. Как-либо комментировать произошедшее подозреваемый отказался.



Возбуждено уголовное дело «Кража, совершённая с банковского счета». В настоящее время мужчина находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



