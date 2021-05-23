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В Бурятии по-прежнему ветрено

В Бурятии по-прежнему ветрено
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В отдельных районах ветер до 20 м/с

По данным Бурятского гидрометцентра, 23 мая по республике облачно с прояснением, местами кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах 15-20 м/с. Температура ночью 0,+5, местами -3,-8, днём +9,+14, местами +4,+9.

В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер северо-западный 8-13, днём порывы до 15-18 м/с. Температура ночью +1,+3, днём +11,+13.
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