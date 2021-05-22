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В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Фиат»

В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Фиат»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Авария случилась в вечернее время

Накануне около 22:00 на круговом движении, на съезде в сторону Богатырского моста в Улан-Удэ произошло ДТП.

По предварительным данным, девушка на «Тойоте Королле» при перестроении совершила столкновение с микроавтобусом «Фиат Дукато», который ехал по маршруту №97.

В автоаварии обошлось без пострадавших, иномарки получили незначительные повреждения. На месте работал экипаж ГИБДД.




ДТП
 
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