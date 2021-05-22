В Улан-Удэ столкнулись «Тойота» и «Фиат»





Накануне около 22:00 на круговом движении, на съезде в сторону Богатырского моста в Улан-Удэ произошло ДТП.По предварительным данным, девушка на «Тойоте Королле» при перестроении совершила столкновение с микроавтобусом «Фиат Дукато», который ехал по маршруту №97.В автоаварии обошлось без пострадавших, иномарки получили незначительные повреждения. На месте работал экипаж ГИБДД.