Жители Бурятии переезжают в Новосибирск, Питер и Москву

Доля межрегиональной миграции в общем объёме миграционных потоков составила 27,0 %. Миграционный отток населения из республики в другие регионы России составил 580 человек. Наибольший отток отмечен в регионы Сибирского федерального округа – 172, в том числе в Новосибирскую область – 96 человек; Северо-Западного федерального округа – 147, в том числе в город Санкт-Петербург и Ленинградскую область – 113; в регионы Центрального федерального округа –133, в том числе в Москву и Московскую область –109.



Положительный миграционный обмен сложился лишь с Дальневосточным федеральным округом – прирост составил 60 человек. Население республики пополнилось, в основном, за счёт мигрантов из Забайкальского края – на 180 человек. Наибольший отток населения сложился с Республикой Саха (Якутия) – 37, Хабаровским и Приморским краями – 29 и 27 человек соответственно.



Доля международной миграции в общем миграционном потоке составила 4,7%. Отток населения из республики за счёт международной миграции составил 134 человека: из зарубежных стран в республику прибыло 365 и выбыло 499 человек. Наибольшую часть в миграционном оттоке населения составляют мигранты из Узбекистана – 86, Таджикистана – 19 и Азербайджана – 18 человек.







В январе – марте 2021 года миграционный отток населения Бурятии составил 714 человек. С учётом внутрирегиональной миграции в республику прибыло 8 765 и выбыло 9 479 человек, сообщает пресс-центр «Бурятстата».Из общего числа прибывших в республику зарегистрированы по новому месту жительства 5 245 человек, выбывших – снято с регистрационного учёта по прежнему месту жительства 5 592 человека.Большая часть перемещений мигрантов (95,3 %) происходила в пределах Российской Федерации. В общем потоке миграции перемещения в границах республики составили 68,3 %. Для мигрантов наиболее привлекательными территориями являются Иволгинский район, где интенсивность миграционного прироста составила 31,1 промилле на 1000 населения, и Тарбагатайский район (30,0). Высокая интенсивность оттока на 1000 населения наблюдалась по Джидинскому (-24,1), Кижингинскому (-23,8) и Закаменскому (-20,6) районам. Из районов, приравненных к Крайнему Северу республики, интенсивность миграционного оттока составила 6,6 промилле.