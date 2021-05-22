Житель Иркутской области получил срок за пособничество в убийстве

Мужчина семь лет скрывался от следствия



Житель Иркутской области признан виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Пособничество в убийстве».



Следствием и судом установлено, что в марте 2014 года мужчина по просьбе своего приятеля согласился помочь ему совершить убийство знакомого, который требовал у него крупную денежную сумму и автомобиль на надуманных основаниях.



30 марта 2014 года мужчина на своём автомобиле довёз убийцу до лесной дороги, расположенной вблизи гаражного специализированного потребительского кооператива «Горбаки КТП 8/13» в 13 микрорайоне города Железногорск-Илимский. Затем обманным путём мужчина привёз в указанное место потерпевшего. Приятель-убийца произвёл из гладкоствольного ружья несколько выстрелов в 31-летнего знакомого, который от полученных ранений скончался на месте преступления.



Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемый в убийстве был задержан следователями СК России совместно с сотрудниками полиции. Его пособник скрылся от сотрудников правоохранительных органов и был объявлен в розыск.



В январе 2021 года мужчина был задержан в Москве.



Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы. Убийца был осуждён в 2016 году к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

