Мужчина семь лет скрывался от следствия
Житель Иркутской области признан виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Пособничество в убийстве».
Следствием и судом установлено, что в марте 2014 года мужчина по просьбе своего приятеля согласился помочь ему совершить убийство знакомого, который требовал у него крупную денежную сумму и автомобиль на надуманных основаниях.
30 марта 2014 года мужчина на своём автомобиле довёз убийцу до лесной дороги, расположенной вблизи гаражного специализированного потребительского кооператива «Горбаки КТП 8/13» в 13 микрорайоне города Железногорск-Илимский. Затем обманным путём мужчина привёз в указанное место потерпевшего. Приятель-убийца произвёл из гладкоствольного ружья несколько выстрелов в 31-летнего знакомого, который от полученных ранений скончался на месте преступления.
Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемый в убийстве был задержан следователями СК России совместно с сотрудниками полиции. Его пособник скрылся от сотрудников правоохранительных органов и был объявлен в розыск.
В январе 2021 года мужчина был задержан в Москве.
Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы. Убийца был осуждён в 2016 году к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Житель Иркутской области получил срок за пособничество в убийстве
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