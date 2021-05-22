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Житель Иркутской области получил срок за пособничество в убийстве

Житель Иркутской области получил срок за пособничество в убийстве
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина семь лет скрывался от следствия

Житель Иркутской области признан виновным по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 105 УК РФ «Пособничество в убийстве».

Следствием и судом установлено, что в марте 2014 года мужчина по просьбе своего приятеля согласился помочь ему совершить убийство знакомого, который требовал у него крупную денежную сумму и автомобиль на надуманных основаниях.

30 марта 2014 года мужчина на своём автомобиле довёз убийцу до лесной дороги, расположенной вблизи гаражного специализированного потребительского кооператива «Горбаки КТП 8/13» в 13 микрорайоне города Железногорск-Илимский. Затем обманным путём мужчина привёз в указанное место потерпевшего. Приятель-убийца произвёл из гладкоствольного ружья несколько выстрелов в 31-летнего знакомого, который от полученных ранений скончался на месте преступления.

Преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемый в убийстве был задержан следователями СК России совместно с сотрудниками полиции. Его пособник скрылся от сотрудников правоохранительных органов и был объявлен в розыск.

В январе 2021 года мужчина был задержан в Москве.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 6 лет 2 месяцев лишения свободы. Убийца был осуждён в 2016 году к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области. 
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