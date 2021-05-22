Улан-удэнка пропала после семейного конфликта

О пропавшей родственники заявили в полицию через неделю после исчезновения
Сотрудники полиции разыскивают 66-летнюю жительницу Улан-Удэ Татьяну Пащенко. Она 8 мая ушла из дома на улице Тверской и до настоящего времени не вернулась. Заявление от родственников о её пропаже поступило в полицию 16 мая.
Предварительная причина ухода – конфликт в семье, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
ориентировка МВД
Приметы
: европейской внешности, рост около 165 см, на вид 60-65 лет, плотного телосложения, глаза карие, волосы тёмные.
Была одета
: куртка темно-синего цвета без капюшона, футболка и спортивное трико чёрные, туфли чёрного цвета.
При наличии какой-либо информации о пропавшей или её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(924)555-97-55, 8(964)406-96-02 или 102 (112).
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