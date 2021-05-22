Два жителя Бурятии приехали за коноплёй из соседнего района

Общество, Фото: из архива

Одному из задержанных 17 лет



В Курумканском районе Бурятии, недалеко от села Могойто полицейские обнаружили двух молодых людей, занимавшихся сбором конопли. Увидев сотрудников, они бросили мешки и попытались скрыться, однако были задержаны. Правоохранителями у них изъяты мешки с наркотическим средством. По данным проведённой экспертизы – более 2,5 килограммов марихуаны.



Известно, что жители Усть-Баргузина, 17 и 20 лет, специально приехали в Курумканский район для заготовки наркотических средств на автомобиле одного из них. Задержанные пояснили полицейским, что заготавливали наркотик для собственного употребления. Подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.



В отношении 20-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Установлено, что молодой человек употреблял наркотик, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Материалы в отношении несовершеннолетнего направлены в Баргузинский МСО СУ СК Российской Федерации по Бурятии для принятия правового решения, сообщили в пресс-службе МАД по республике.





