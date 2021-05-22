 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 мая

21 мая

Популярное

Два жителя Бурятии приехали за коноплёй из соседнего района

Два жителя Бурятии приехали за коноплёй из соседнего района
Общество,  Фото:из архива
Одному из задержанных 17 лет

В Курумканском районе Бурятии, недалеко от села Могойто полицейские обнаружили двух молодых людей, занимавшихся сбором конопли. Увидев сотрудников, они бросили мешки и попытались скрыться, однако были задержаны. Правоохранителями у них изъяты мешки с наркотическим средством. По данным проведённой экспертизы – более 2,5 килограммов марихуаны.

Известно, что жители Усть-Баргузина, 17 и 20 лет, специально приехали в Курумканский район для заготовки наркотических средств на автомобиле одного из них. Задержанные пояснили полицейским, что заготавливали наркотик для собственного употребления. Подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В отношении 20-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. Установлено, что молодой человек употреблял наркотик, в связи с чем в отношении него составлен протокол по ст. 6.9 КоАП РФ. Материалы в отношении несовершеннолетнего направлены в Баргузинский МСО СУ СК Российской Федерации по Бурятии для принятия правового решения, сообщили в пресс-службе МАД по республике.


наркотики
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 22.05.2021
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим 
В Бурятии ещё 60 человек заболели COVID-19
В Бурятии ещё 60 человек заболели COVID-19
Общество, 22.05.2021
Заболеваемость продолжает увеличиваться
В Бурятии завершились военные сборы командиров
В Бурятии завершились военные сборы командиров
Общество, 22.05.2021
Учения проводились на трёх полигонах 
В Бурятии судьи приобрели подарки для больных детей
В Бурятии судьи приобрели подарки для больных детей
Общество, 22.05.2021
Подарки вручат в первый день лета 
В Бурятии определили лучших «спецназовцев» среди пожарных
В Бурятии определили лучших «спецназовцев» среди пожарных
Общество, 22.05.2021
От разведки газодымозащитников зависит спасение человеческих жизней
В Бурятии на проблемном участке дороги начали укладку асфальта
В Бурятии на проблемном участке дороги начали укладку асфальта
Общество, 22.05.2021
На этот участок дороги жаловались многие 
В Улан-Удэ пожарного перед выходом на пенсию окатили водой
В Улан-Удэ пожарного перед выходом на пенсию окатили водой
Общество, 22.05.2021
Пожарные рассказали о своих традициях
В Забайкалье проводится акция «Чита в объективе времени»
В Забайкалье проводится акция «Чита в объективе времени»
Общество, 22.05.2021
Учащиеся и родители поделятся своими снимками города
В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 22.05.2021
Ожидаются осадки в виде мокрого снега 
В Улан-Удэ пройдёт футбольное дерби
В Улан-Удэ пройдёт футбольное дерби
Общество, 21.05.2021
ФК «Бурятия» сыграет против ФК «Байкал»
В Забайкалье разыграют «Кубок Читы» по плаванию
В Забайкалье разыграют «Кубок Читы» по плаванию
Общество, 21.05.2021
В краевых соревнованиях также примут участие команды из Бурятии и Амурской области
В Усть-Ордынском округе на турнире сойдутся борцы пяти регионов
В Усть-Ордынском округе на турнире сойдутся борцы пяти регионов
Общество, 21.05.2021
В Нукутском районе пройдут межрегиональные соревнования по вольной борьбе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^