 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 мая

21 мая

Популярное

В Бурятии нет лесных пожаров

В Бурятии нет лесных пожаров
Общество,  Фото:pixabay.com
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим

За прошедшие сутки лесных пожаров не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

Лесники напоминают, что в республике введён особый противопожарный режим. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло; употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы; заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим; выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа до 500 тысяч рублей.

Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.


лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 22.05.2021
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим 
В Бурятии ещё 60 человек заболели COVID-19
В Бурятии ещё 60 человек заболели COVID-19
Общество, 22.05.2021
Заболеваемость продолжает увеличиваться
В Бурятии завершились военные сборы командиров
В Бурятии завершились военные сборы командиров
Общество, 22.05.2021
Учения проводились на трёх полигонах 
В Бурятии судьи приобрели подарки для больных детей
В Бурятии судьи приобрели подарки для больных детей
Общество, 22.05.2021
Подарки вручат в первый день лета 
В Бурятии определили лучших «спецназовцев» среди пожарных
В Бурятии определили лучших «спецназовцев» среди пожарных
Общество, 22.05.2021
От разведки газодымозащитников зависит спасение человеческих жизней
В Бурятии на проблемном участке дороги начали укладку асфальта
В Бурятии на проблемном участке дороги начали укладку асфальта
Общество, 22.05.2021
На этот участок дороги жаловались многие 
В Улан-Удэ пожарного перед выходом на пенсию окатили водой
В Улан-Удэ пожарного перед выходом на пенсию окатили водой
Общество, 22.05.2021
Пожарные рассказали о своих традициях
В Забайкалье проводится акция «Чита в объективе времени»
В Забайкалье проводится акция «Чита в объективе времени»
Общество, 22.05.2021
Учащиеся и родители поделятся своими снимками города
В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 22.05.2021
Ожидаются осадки в виде мокрого снега 
В Улан-Удэ пройдёт футбольное дерби
В Улан-Удэ пройдёт футбольное дерби
Общество, 21.05.2021
ФК «Бурятия» сыграет против ФК «Байкал»
В Забайкалье разыграют «Кубок Читы» по плаванию
В Забайкалье разыграют «Кубок Читы» по плаванию
Общество, 21.05.2021
В краевых соревнованиях также примут участие команды из Бурятии и Амурской области
В Усть-Ордынском округе на турнире сойдутся борцы пяти регионов
В Усть-Ордынском округе на турнире сойдутся борцы пяти регионов
Общество, 21.05.2021
В Нукутском районе пройдут межрегиональные соревнования по вольной борьбе
Жителям Улан-Удэ покажут новейший снегоболотоход «Алеут»
Жителям Улан-Удэ покажут новейший снегоболотоход «Алеут»
Общество, 21.05.2021
Демонстрация вездехода пройдёт на форуме «Армия»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^