В Бурятии нет лесных пожаров

В республике продолжает действовать особый противопожарный режим



За прошедшие сутки лесных пожаров не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Лесники напоминают, что в республике введён особый противопожарный режим. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло; употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы; заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим; выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа до 500 тысяч рублей.



Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.





