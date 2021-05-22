В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
За прошедшие сутки лесных пожаров не обнаружено, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Лесники напоминают, что в республике введён особый противопожарный режим. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается: бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло; употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; оставлять промасленные или пропитанные горючими веществами материалы; заправлять горючим топливные баки, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, курить или пользоваться открытым огнём вблизи машин, заправляемых горючим; выполнять работы с открытым огнём на торфяниках.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечёт наложение административного штрафа до 500 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу сообщайте на горячую линию лесной охраны 8 (3012) 20-44-44.
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике продолжает действовать особый противопожарный режим
Уголовное дело передано в суд
Заболеваемость продолжает увеличиваться
Учения проводились на трёх полигонах
Подарки вручат в первый день лета
От разведки газодымозащитников зависит спасение человеческих жизней
На этот участок дороги жаловались многие
Пожарные рассказали о своих традициях
Также принимается гуманитарная помощь
Учащиеся и родители поделятся своими снимками города
Ожидаются осадки в виде мокрого снега
ФК «Бурятия» сыграет против ФК «Байкал»
В краевых соревнованиях также примут участие команды из Бурятии и Амурской области
В Нукутском районе пройдут межрегиональные соревнования по вольной борьбе
Демонстрация вездехода пройдёт на форуме «Армия»