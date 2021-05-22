Уголовное дело передано в суд
В Иркутской области окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении жительницы Братска. Она обвиняется в контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном размере.
По версии следствия, обвиняемая, являясь директором общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего поставку лесоматериалов за границу, с сентября 2019 года по февраль 2020 года через Братский таможенный пост Иркутской таможни экспортировала в Китай пиломатериал из хвойных пород древесины общим объёмом более 9 тысяч кубометров. Стоимость превысила 55 миллионов рублей. В качестве подтверждения законности происхождения древесины при таможенном декларировании использовала поддельные документы о её происхождении.
Противоправная деятельность предпринимательницы была пресечена сотрудниками Братского ЛО МВД России на транспорте.
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
Братчанка обвиняется в контрабанде леса на 55 млн
Общество, Фото:
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