Учения проводились на трёх полигонах
В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Бурятии, завершились учебно-методические сборы с командирами подразделений соединений и воинских частей. Данные сборы прошли на полигонах «Бурдуны», «Сосновый Бор» и «Дивизионный».
С помощью этих сборов проводится проверка профессионального мастерства каждого командира и повышение уровня методической подготовки. Основной упор в ходе проведения занятий был сделан на практические занятия.
Офицерам были показаны передовые методики организации занятий по различным предметам боевой подготовки, в том числе по огневой, тактической, специальной и по вождению боевых машин.
На заключительном этапе командирских сборов было проведено показное занятие с мотострелковым подразделением по руководству действиями личного состава при получении условного сигнала, выходу из парка боевых машин техники и выдвижению в район выполнения задач.
Сборы направлены на актуализацию передового методического опыта и применение его при руководстве подчинёнными подразделениями, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Бурятии завершились военные сборы командиров
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