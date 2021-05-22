В Бурятии завершились военные сборы командиров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Учения проводились на трёх полигонах



В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Бурятии, завершились учебно-методические сборы с командирами подразделений соединений и воинских частей. Данные сборы прошли на полигонах «Бурдуны», «Сосновый Бор» и «Дивизионный».



С помощью этих сборов проводится проверка профессионального мастерства каждого командира и повышение уровня методической подготовки. Основной упор в ходе проведения занятий был сделан на практические занятия.



Офицерам были показаны передовые методики организации занятий по различным предметам боевой подготовки, в том числе по огневой, тактической, специальной и по вождению боевых машин.



На заключительном этапе командирских сборов было проведено показное занятие с мотострелковым подразделением по руководству действиями личного состава при получении условного сигнала, выходу из парка боевых машин техники и выдвижению в район выполнения задач.



Сборы направлены на актуализацию передового методического опыта и применение его при руководстве подчинёнными подразделениями, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

