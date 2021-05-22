 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

22 мая

21 мая

Популярное

В Бурятии завершились военные сборы командиров

В Бурятии завершились военные сборы командиров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Учения проводились на трёх полигонах

В общевойсковом объединении Восточного военного округа (ВВО), дислоцированном в Бурятии, завершились учебно-методические сборы с командирами подразделений соединений и воинских частей. Данные сборы прошли на полигонах «Бурдуны», «Сосновый Бор» и «Дивизионный».

С помощью этих сборов проводится проверка профессионального мастерства каждого командира и повышение уровня методической подготовки. Основной упор в ходе проведения занятий был сделан на практические занятия.

Офицерам были показаны передовые методики организации занятий по различным предметам боевой подготовки, в том числе по огневой, тактической, специальной и по вождению боевых машин.

На заключительном этапе командирских сборов было проведено показное занятие с мотострелковым подразделением по руководству действиями личного состава при получении условного сигнала, выходу из парка боевых машин техники и выдвижению в район выполнения задач.

Сборы направлены на актуализацию передового методического опыта и применение его при руководстве подчинёнными подразделениями, сообщает пресс-служба Восточного военного округа. 
ВВО
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии ещё 60 человек заболели COVID-19
В Бурятии ещё 60 человек заболели COVID-19
Общество, 22.05.2021
Заболеваемость продолжает увеличиваться
В Бурятии завершились военные сборы командиров
В Бурятии завершились военные сборы командиров
Общество, 22.05.2021
Учения проводились на трёх полигонах 
В Бурятии судьи приобрели подарки для больных детей
В Бурятии судьи приобрели подарки для больных детей
Общество, 22.05.2021
Подарки вручат в первый день лета 
В Бурятии определили лучших «спецназовцев» среди пожарных
В Бурятии определили лучших «спецназовцев» среди пожарных
Общество, 22.05.2021
От разведки газодымозащитников зависит спасение человеческих жизней
В Бурятии на проблемном участке дороги начали укладку асфальта
В Бурятии на проблемном участке дороги начали укладку асфальта
Общество, 22.05.2021
На этот участок дороги жаловались многие 
В Улан-Удэ пожарного перед выходом на пенсию окатили водой
В Улан-Удэ пожарного перед выходом на пенсию окатили водой
Общество, 22.05.2021
Пожарные рассказали о своих традициях
В Забайкалье проводится акция «Чита в объективе времени»
В Забайкалье проводится акция «Чита в объективе времени»
Общество, 22.05.2021
Учащиеся и родители поделятся своими снимками города
В Бурятии сохранится холодная погода
В Бурятии сохранится холодная погода
Общество, 22.05.2021
Ожидаются осадки в виде мокрого снега 
В Улан-Удэ пройдёт футбольное дерби
В Улан-Удэ пройдёт футбольное дерби
Общество, 21.05.2021
ФК «Бурятия» сыграет против ФК «Байкал»
В Забайкалье разыграют «Кубок Читы» по плаванию
В Забайкалье разыграют «Кубок Читы» по плаванию
Общество, 21.05.2021
В краевых соревнованиях также примут участие команды из Бурятии и Амурской области
В Усть-Ордынском округе на турнире сойдутся борцы пяти регионов
В Усть-Ордынском округе на турнире сойдутся борцы пяти регионов
Общество, 21.05.2021
В Нукутском районе пройдут межрегиональные соревнования по вольной борьбе
Жителям Улан-Удэ покажут новейший снегоболотоход «Алеут»
Жителям Улан-Удэ покажут новейший снегоболотоход «Алеут»
Общество, 21.05.2021
Демонстрация вездехода пройдёт на форуме «Армия»
В Чите уберут берега озера Кенон
В Чите уберут берега озера Кенон
Общество, 21.05.2021
Мероприятие проведут в канун Дня города
В Иркутске пробегут традиционную «газетную» эстафету
В Иркутске пробегут традиционную «газетную» эстафету
Общество, 21.05.2021
В соревнованиях могут принять участие все желающие

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^