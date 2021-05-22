В Бурятии судьи приобрели подарки для больных детей

Подарки вручат в первый день лета
Судьи Верховного суда Бурятии оказали помощь детям. В преддверии Международного дня защиты детей по доброй традиции приобрели подарки и необходимые принадлежности детям, проходящим лечение в отделении паллиативной помощи при городской поликлинике №2 Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе суда.
К 1 июня подарки будут доставлены детям по месту жительства.
Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре прошлого года судьи не остались равнодушными к обращению сотрудников выездной службы паллиативной помощи приобрести новогодние подарки
для ребят, находящихся под их патронажем и получающих помощь амбулаторно и на дому. У некоторых из них выявлены редкие генетические заболевания, у большинства ребятишек имеются неврологические диагнозы.
Заболеваемость продолжает увеличиваться
Учения проводились на трёх полигонах
Подарки вручат в первый день лета
От разведки газодымозащитников зависит спасение человеческих жизней
На этот участок дороги жаловались многие
Пожарные рассказали о своих традициях
Также принимается гуманитарная помощь
Учащиеся и родители поделятся своими снимками города
Ожидаются осадки в виде мокрого снега
ФК «Бурятия» сыграет против ФК «Байкал»
В краевых соревнованиях также примут участие команды из Бурятии и Амурской области
В Нукутском районе пройдут межрегиональные соревнования по вольной борьбе
Демонстрация вездехода пройдёт на форуме «Армия»
Мероприятие проведут в канун Дня города
В соревнованиях могут принять участие все желающие