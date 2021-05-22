В Бурятии определили лучших «спецназовцев» среди пожарных













В Бурятии определили лучшее звено газодымозащитной службы. Ежегодных соревнованиях газодымозащитников проходили накануне на базе 5-ой пожарно-спасательной части в Улан-Удэ.Начались испытания с проверки теоретических знаний. Затем огнеборцы приступили к выполнению сложнейших заданий практической части. Первым делом, спасателям необходимо было провести рабочую проверку и включиться в дыхательные аппараты. А после провести разведку в теплодымокамере, быстро отыскать «пострадавших», роль которых выполняли 60-ти килограммовые манекены. Их нужно было эвакуировать из задымленной зоны, уложить на носилки и передать бригаде скорой медицинской помощи.Далее звену газодымозащитной службы предстояло провести боевое развёртывание от автоцистерны с подачей ствола на верхние этажи учебной башни для тушения условного очага пожара.Судьи оценивали не только скорость выполнения упражнений, но и правильность отработки действий каждого члена команды. Всего за звание лучшего газодымозащитного звена главного управления МЧС России по Бурятии в этом году боролись 9 команд. Пожарные успешно прошли все этапы, показав отличные результаты.- Газодымозащитную службу можно без преувеличения назвать спецназом пожарной охраны. Ведь от того, насколько профессионально газодымозащитники проведут разведку, зависит спасение человеческих жизней. От их умения моментально ориентироваться в зоне пожара во многом зависит успех в ликвидации возгорания, - рассказал начальник пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Бурятии Павел Мамонтов.В этом году кубок и звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» завоевала команда 3-й пожарно-спасательного части город Улан-Удэ. Победители представят Бурятию на следующем этапе соревнований по Дальневосточному федеральному округу, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.