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В Бурятии на проблемном участке дороги начали укладку асфальта

В Бурятии на проблемном участке дороги начали укладку асфальта
Общество,  Фото:mintrans_03
На этот участок дороги жаловались многие

На одном из крупнейших дорожных объектов Бурятии приступили к укладке асфальта, сообщили в министерстве транспорта республики.

Ход дорожных работ на участке региональной дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян» с 271 по 291 км проинспектировал заместитель председателя правительства Бурятии по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.

В Баргузинском районе Бурятии подрядчик приступил к ремонту участка с 271 по 291 км региональной дороги «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан - Новый Уоян».

Жалоб от водителей на этот участок дороги, связывающий шесть районов республики: Баргузинский, Прибайкальский, Заиграевский, Иволгинский, Курумканский и Северо-Байкальский, поступало много. Гравийка, ямы, ухабы и это не весь список, проблем на которые указывали жители Бурятии.

Работы на данном участке начались в 2018 году, их планировалось завершить в 2022 -м. Однако, на реконструкцию объекта дополнительно из федерального бюджета выделили около 1 млрд. рублей. Поэтому с учётом увеличения финансирования, участок дороги сдадут в эксплуатацию уже в этом году.

В конце марта подрядчик приступил к заготовке инертных материалов для приготовления щебеночно-песчаных и асфальтобетонных смесей и провёл подготовку к устройству дорожной одежды. В настоящее время дорожники начали укладывать асфальт.

- Первый участок, протяжённостью 4 км уже заасфальтирован. По докладу подрядной организации техника на месте, материалы заготовлены. Как мы видим, установлен и дробильный комплекс, который готовит материал для отсыпки обочин. По графику участок протяжённостью 20,5 км планируют сдать в эксплуатацию в конце сентября, - отметил Евгений Луковников.

На участке проведут работы по устройству асфальтобетонного покрытия, водопропускных труб, установят дорожные знаки, нанесут разметку. Взамен трёх старых деревянных мостов построят железобетонные. В районе сёл Макаринино и Адамово проведут освещение, обустроят автобусные остановки.
дорожный ремонт
 
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