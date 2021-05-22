В Улан-Удэ пожарного перед выходом на пенсию окатили водой





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПСЧ-1 г. Улан-Удэ (@psch01_03)



Ролик также опубликовали в паблике ves_ulan_ude_. Многие подписчики поблагодарили Валерия Анатольевича за труд и признались, что не знали о такой традиции: «Интересно, не знала о такой традиции. Спасибо за службу всем пожарным! Непростая у Вас работа», «Почёт и уважение!!!», «Отличная традиция! Спасибо за службу!!!», «Прикольно. Герои!», «Поздравляю! Хорошего отдыха».



О том, что есть такая традиция, рассказывали



«Так водой смывают накопившиеся за годы службы сажу и копоть с уходящего на заслуженный отдых. Проведению процедуры не помешал даже суровый сибирский мороз, ведь пожарным не дано выбирать – пожары происходят во все сезоны», - прокомментировали тогда в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ролик также опубликовали в паблике ves_ulan_ude_. Многие подписчики поблагодарили Валерия Анатольевича за труд и признались, что не знали о такой традиции: «Интересно, не знала о такой традиции. Спасибо за службу всем пожарным! Непростая у Вас работа», «Почёт и уважение!!!», «Отличная традиция! Спасибо за службу!!!», «Прикольно. Герои!», «Поздравляю! Хорошего отдыха».О том, что есть такая традиция, рассказывали иркутские пожарные. Они опубликовали похожее видео, где провожали на пенсию своего коллегу.«Так водой смывают накопившиеся за годы службы сажу и копоть с уходящего на заслуженный отдых. Проведению процедуры не помешал даже суровый сибирский мороз, ведь пожарным не дано выбирать – пожары происходят во все сезоны», - прокомментировали тогда в пресс-службе регионального ГУ МЧС.





Улан-удэнские пожарные показали, как провожали на пенсию начальника 2 караула пожарно-спасательной части №1 Валерия Зайцева. Под вой сирен его окатили с ног до головы водой- Вот так в подразделениях провожают на заслуженный отдых людей, которые посвятили свою жизнь пожарной охране, - подписали видео в Instagram ПСЧ-1 города Улан-Удэ.Пожарного, уходящего на пенсию зимой, ему не будет каких-либо послаблений: «Боевая одежда пожарного выдерживает все сезоны, скоро сделаем пост на эту тему», - добавили в ПЧС-1.