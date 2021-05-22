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В Улан-Удэ пожарного перед выходом на пенсию окатили водой

В Улан-Удэ пожарного перед выходом на пенсию окатили водой
Общество, 
Пожарные рассказали о своих традициях

Улан-удэнские пожарные показали, как провожали на пенсию начальника 2 караула пожарно-спасательной части №1 Валерия Зайцева. Под вой сирен его окатили с ног до головы водой

- Вот так в подразделениях провожают на заслуженный отдых людей, которые посвятили свою жизнь пожарной охране, - подписали видео в Instagram ПСЧ-1 города Улан-Удэ.

Пожарного, уходящего на пенсию зимой, ему не будет каких-либо послаблений: «Боевая одежда пожарного выдерживает все сезоны, скоро сделаем пост на эту тему», - добавили в ПЧС-1.



Ролик также опубликовали в паблике ves_ulan_ude_. Многие подписчики поблагодарили Валерия Анатольевича за труд и признались, что не знали о такой традиции: «Интересно, не знала о такой традиции. Спасибо за службу всем пожарным! Непростая у Вас работа», «Почёт и уважение!!!», «Отличная традиция! Спасибо за службу!!!», «Прикольно. Герои!», «Поздравляю! Хорошего отдыха».

О том, что есть такая традиция, рассказывали иркутские пожарные. Они опубликовали похожее видео, где провожали на пенсию своего коллегу.

«Так водой смывают накопившиеся за годы службы сажу и копоть с уходящего на заслуженный отдых. Проведению процедуры не помешал даже суровый сибирский мороз, ведь пожарным не дано выбирать – пожары происходят во все сезоны», - прокомментировали тогда в пресс-службе регионального ГУ МЧС. 

пожарные
 
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