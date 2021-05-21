В Монголии сообщили об итогах переписи

Население страны достигло 3296866 человек



В Монголии объявили об итогах переписи населения и жилищного фонда 2020 года, представленные правительством в апреле. 21 мая на пленарном заседании государственного хурала была заслушана информация по её результатам. Напомним, что перепись проводилась под руководством премьер-министра Л. Оюун-Эрдэнэ в течение недели.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», по состоянию на сегодняшний день население Монголии достигло 3 миллионов 296 тысяч 866 человек. Из них 3,7% проживает и работает за границей. В масштабе страны насчитывается более 106 тысяч человек с ограниченными возможностями.



Также согласно данным переписи, 87,8% населения пользуются мобильными телефонами; 59,7% являются работоспособными гражданами и 38,2% проживают в юртах, а 60,9% – в жилых домах или квартирах.



- Правительство провело перепись населения 2020 года. Она важна для государства и реальной оценки социально-экономического развития страны. Общее число семей достигло 897427. Население выросло в среднем на 2 процента. Согласно данным переписи, молодые люди составляют большинство населения, - пояснил депутат Ж. Бат-Эрдэнэ.

