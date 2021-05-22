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В Бурятии сохранится холодная погода

В Бурятии сохранится холодная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ожидаются осадки в виде мокрого снега

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 мая по республике дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, по южной половине возможны грозы. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах порывы до 15-20, по южной половине до 24 м/с. Температура ночью +4,+9, местами 0,-5, днём +8,+13, местами +1,+6.

В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +6,+8, днём +9,+11.
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