В Бурятии сохранится холодная погода

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ожидаются осадки в виде мокрого снега



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 мая по республике дождь и мокрый снег, местами сильные осадки, по южной половине возможны грозы. Ветер северо-западный 8-13, в отдельных районах порывы до 15-20, по южной половине до 24 м/с. Температура ночью +4,+9, местами 0,-5, днём +8,+13, местами +1,+6.



В Улан-Удэ временами дождь. Ветер северо-западный 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +6,+8, днём +9,+11.

