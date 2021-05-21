В Бурятии отремонтировали один из самых опасных мостов. Потанинский мост находится в Бичурском районе на реке Хилок. После ремонта он стал безопаснее для транспорта и пешеходов, сообщает администрация Бичурского района.
Длина моста составляет 152 метра. Здесь заменили покрытие и установили ограждение. Ремонт обошёлся в 2 млн 200 тысяч рублей.
Глава сельского поселения «Потанинское» Ирина Прокушева поблагодарила людей, оказавших помощь в ремонте моста
- От имени жителей Потанино и от себя лично выражаю сердечную благодарность. Счастья вам и всех благ! - сказала Ирина Прокушева.
Как сообщал «Байкал-Daily», изначально мост для своих нужд построила организация ООО «Челутай лес», которая впоследствии была закрыта. Предприятие перед ликвидацией передало мост местным властям, однако соответствующим образом не оформило документы. В результате мост стал бесхозным, со временем пришёл в негодность и попросту был опасен для перемещения.
Пользователи Сети не раз выкладывали пугающие видео, снятые при проезде по мосту через Хилок. Так, в 2019 году, водитель, который впервые ехал по мосту, прокомментировал происходящее как «Острые ощущения» и «Уровень опасности не то, что оранжевый – красный».
Ситуация сдвинулась с места в 2020 году. В октябре по решению суда мост был признан собственностью Бичурского района. Так районная администрация получилась возможность подать бюджетную заявку на финансирование ремонта моста.