Бурятский театр оперы и балета выступит перед иркутянами

Гастроли приурочены к празднованию юбилея Иркутска
Бурятский театр оперы и балета выступит с гастролями в Иркутске. Гастроли, которые пройдут с 29 июня по 11 июля на сцене Иркутского музыкального театра имени Н.М. Загурского, будут приурочены к празднованию 360-летия со дня основания города Иркутска.
Иркутянам будут представлены четыре балета и три оперы. Завершит гастрольный тур большой гала-концерт, который пройдёт в течение двух вечеров.
Откроет гастрольную программу 29 и 30 июня балет «Талисман» Риккардо Дриго (12+). Спектакль, поставленный Александром Мишутиным в 2019 году, был трижды номинирован на «Золотую маску». В феврале прошлого года балет был показан в Москве. 1 июля Бурятский театр оперы и балета приготовил один из известнейших балетов на музыку Петра Ильича Чайковского – «Лебединое озеро» (6+).
На вечере современной хореографии (12+), который состоится 2 июля, артисты балетной труппы театра представят этюды на тему бурятского фольклора. Это результат деятельности творческой лаборатории хореографов, которая состоялась в 2019 году, на тему «Бурятские сказки и легенды». Для работы с артистами были приглашены молодые балетмейстеры из разных городов России и зарубежья. Проект был признан театральными критиками и вошёл в лонг-лист престижной российской национальной театральной премии «Золотая маска».
3 и 4 июля театр перенесёт зрителей в мир «Тысячи и одна ночи» (12+) Фикрета Амирова. Премьера спектакля состоялась в январе 2021 года. 6 и 7 июля иркутского зрителя ожидает показ новой постановки оперы «Князь Игорь» (16+) Александра Бородина. Постановка известного режиссёра Юрия Лаптева переносит зрителей во времена Древней Руси.
8 июля одна из самых знаменитых на сегодняшний день опер предстанет перед публикой Иркутска как мультимедийный перфоманс. Либретто «Травиаты» (16+) написано по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». 9 июля состоится премьера показа оперы «Евгений Онегин» (12+) режиссёра Сойжин Жамбаловой. Идея спектакля связана с временными параллелями, которые то соединяются воедино, то превращаются во временной хаос.
Завершит гастроли 10 и 11 июля большой гала-концерт (6+). Об этом сообщает пресс-служба БГАТОиБ.
Бурятский театр оперы и балета выступит перед иркутянами
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