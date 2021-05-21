 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

21 мая

20 мая

Популярное

Бурятский театр оперы и балета выступит перед иркутянами

Бурятский театр оперы и балета выступит перед иркутянами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Гастроли приурочены к празднованию юбилея Иркутска

Бурятский театр оперы и балета выступит с гастролями в Иркутске. Гастроли, которые пройдут с 29 июня по 11 июля на сцене Иркутского музыкального театра имени Н.М. Загурского, будут приурочены к празднованию 360-летия со дня основания города Иркутска.

Иркутянам будут представлены четыре балета и три оперы. Завершит гастрольный тур большой гала-концерт, который пройдёт в течение двух вечеров.

Откроет гастрольную программу 29 и 30 июня балет «Талисман» Риккардо Дриго (12+). Спектакль, поставленный Александром Мишутиным в 2019 году, был трижды номинирован на «Золотую маску». В феврале прошлого года балет был показан в Москве. 1 июля Бурятский театр оперы и балета приготовил один из известнейших балетов на музыку Петра Ильича Чайковского – «Лебединое озеро» (6+).

На вечере современной хореографии (12+), который состоится 2 июля, артисты балетной труппы театра представят этюды на тему бурятского фольклора. Это результат деятельности творческой лаборатории хореографов, которая состоялась в 2019 году, на тему «Бурятские сказки и легенды». Для работы с артистами были приглашены молодые балетмейстеры из разных городов России и зарубежья. Проект был признан театральными критиками и вошёл в лонг-лист престижной российской национальной театральной премии «Золотая маска».

3 и 4 июля театр перенесёт зрителей в мир «Тысячи и одна ночи» (12+) Фикрета Амирова. Премьера спектакля состоялась в январе 2021 года. 6 и 7 июля иркутского зрителя ожидает показ новой постановки оперы «Князь Игорь» (16+) Александра Бородина. Постановка известного режиссёра Юрия Лаптева переносит зрителей во времена Древней Руси.

8 июля одна из самых знаменитых на сегодняшний день опер предстанет перед публикой Иркутска как мультимедийный перфоманс. Либретто «Травиаты» (16+) написано по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями». 9 июля состоится премьера показа оперы «Евгений Онегин» (12+) режиссёра Сойжин Жамбаловой. Идея спектакля связана с временными параллелями, которые то соединяются воедино, то превращаются во временной хаос.

Завершит гастроли 10 и 11 июля большой гала-концерт (6+). Об этом сообщает пресс-служба БГАТОиБ.
гастроли театр Иркутск Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутске музыкальный театр отмечает юбилей
В Иркутске музыкальный театр отмечает юбилей
Общество, 21.05.2021
Праздничные мероприятия продолжатся до конца мая
В Монголии сообщили об итогах переписи
В Монголии сообщили об итогах переписи
Общество, 21.05.2021
Население страны достигло 3296866 человек
Бурятский театр оперы и балета выступит перед иркутянами
Бурятский театр оперы и балета выступит перед иркутянами
Общество, 21.05.2021
Гастроли приурочены к празднованию юбилея Иркутска
Правительство РФ поддержало проект освоения месторождения в Иркутской области
Правительство РФ поддержало проект освоения месторождения в Иркутской области
Общество, 21.05.2021
Марат Хуснуллин назвал представленные предложения серьёзными и ёмкими
В пригороде Улан-Удэ дома оказались под угрозой из-за обрушения берега
В пригороде Улан-Удэ дома оказались под угрозой из-за обрушения берега
Общество, 21.05.2021
В селе Сотниково повторяется ежегодная проблема с обрушением берега
В Бурятии подвели итоги Президентских спортивных игр
В Бурятии подвели итоги Президентских спортивных игр
Общество, 21.05.2021
Победителем стала СОШ №49 г. Улан-Удэ
Бурятия на студенческой весне выиграла 3 кубка и спецприз
Бурятия на студенческой весне выиграла 3 кубка и спецприз
Общество, 21.05.2021
Солистка ансамбля «Байкальские волны» стала первой в номинации «Сольное исполнение народного танца»
Байкальск вошёл в топ-10 для летнего отдыха на реках и озёрах
Байкальск вошёл в топ-10 для летнего отдыха на реках и озёрах
Общество, 21.05.2021
Рейтинг «не морского направления» возглавила Казань
В Бурятии запретили банкеты в честь выпускных
В Бурятии запретили банкеты в честь выпускных
Общество, 21.05.2021
На выпускных одновременно будут присутствовать не более двух параллельных классов
В Бурятии отремонтировали один из самых опасных мостов
В Бурятии отремонтировали один из самых опасных мостов
Общество, 21.05.2021
Долгое время люди рисковали, проезжая по этому мосту
В Бурятии на массовые мероприятия будут пускать только со справками
В Бурятии на массовые мероприятия будут пускать только со справками
Общество, 21.05.2021
Глава Бурятии заявил о том, что третья волна коронавируса пришла
В Бурятии ветерану устроили сюрприз, подогнав к дому танк Т-34
В Бурятии ветерану устроили сюрприз, подогнав к дому танк Т-34
Общество, 21.05.2021
97-летний ветеран Иван Тимофеевич, который воевал на танке, вновь занял место командира. ВИДЕО
Осуждённые подготовят доклады в честь 355-летия Улан-Удэ
Осуждённые подготовят доклады в честь 355-летия Улан-Удэ
Общество, 21.05.2021
В колонии пройдут лекции, беседы и викторины
В Улан-Удэ из роддома выписали тройню
В Улан-Удэ из роддома выписали тройню
Общество, 21.05.2021
На свет появились две девочки и мальчик

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^