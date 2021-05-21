В Улан-Удэ пройдёт футбольное дерби



2005 года рождения

1 место - «Селенга»

2 место - «Спортшкола 5»

3 место - «Лара»



2006-2007 годов рождения

1 место - «СШ5-2007»

2 место - «Лидер»

3 место – «Селенга»



2008-2009 годов рождения

1 место – «СШ5»

2 место – «Локомотив - СШ6»

3 место – «Локомотив



2010-2011 годов рождения

1 место – «Лара»

2 место – «Спарта»

3 место – «Голеадор»



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23 мая в Улан-Удэ состоится Байкальское дерби. На центральном стадионе футбольный клуб «Бурятия» примет гостей из Иркутска ФК «Байкал». Соревнования проходят в рамках первенства России по футболу 2021 года среди любительских команд 3-го дивизиона зоны «Сибирь» Высшей лиги. Вход на матч свободный.Как сообщает группа «Футбол Республики Бурятии», команда из Иркутска сыграла две игры. В первой встрече с красноярским «Рассветом» была ничья 3:3. Во второй игре иркутяне со счётом 4:0 обыграли ФК «Енисей-М».Напомним, что «Бурятия» также проводила свои первые встречи с красноярскими командами. В матче с «Енисеем-М» была ничья со счётом 2:2. Оба мяча у команды республики забил Рябованов Алексей. В матче с «Рассветом» была одержана победа 1:0. Гол на счету Галданова Эрдэма.В перерыве матча состоится награждение победителей и призёров первенства по мини-футболу Детской футбольной лиги сезона 19/20. Также будут вручены индивидуальные призы.На матче просят присутствовать для получения призов следующих игроков: Плисовский Дмитрий, Калашников Артём, Остапчук Валерий, Комелягин Артём, Кислицын Егор, Чирков Пётр, Ипатьев Вадим, Степанов Егор, Старцуев Буянто, Милько Тимур, Сибиряков Ярослав, Денисов Матвей, Широнов Максим, Петров Максим, Василенко Игорь, Рубашкевич Агван.Кроме этого, для награждения должны подойти команды: