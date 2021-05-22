Объявлен сбор средств для жителей сгоревшего посёлка в Иркутской области

Также принимается гуманитарная помощь
Иркутское областное отделение Российского Красного Креста объявило сбор средств для помощи пострадавшим от пожара в посёлке Дальний Нижнеилимского района Иркутской области. Решение об этом было принято на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Средства для оказания помощи пострадавшим принимаются по следующим реквизитам:
ИОО ООО «Российский Красный Крест»
ИНН: 3808016470 КПП: 381201001
Расчётный счёт: 40703810318350100728
Банк: Байкальский банк ПАО Сбербанк
БИК: 042520607
Корр. счёт: 30101810900000000607
Юридический адрес: 664005, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 9
Телефон: 8 (3952) 38-19-01, 43-67-57, 8-902-174-79-61. Председатель - Сергей Альбертович Давидян
Назначение платежа: «Помощь пострадавшим от пожаров в пос. Дальний».
Также в качестве гуманитарной помощи принимаются:
- постельные принадлежности (только новые одеяла, подушки, матрацы, постельное белье);
- полотенца (только новые);
- чулочно-носочные изделия (только новые);
- одежда: лёгкая, тёплая (только новая);
- обувь (только новая);
- белье нательное (только новое);
- спальные мешки (только новые);
- раскладушки (только новые);
- хозяйственные моющие средства: стиральные порошки, чистящие средства;
- гигиенические средства: мыло туалетное, шампуни и пр.;
- посуда хозяйственная;
- плитки газовые портативные;
- столовые приборы и кухонные принадлежности;
- продукты питания длительного хранения (консервы, крупы, макароны, сахар, мука, подсолнечное масло и др.).
Приём гуманитарной помощи ведётся с 10:00 до 18:00 в рабочие дни, с 11:00 до 17:00 в выходные дни по адресу: Иркутск, ул. 2-я Железнодорожная, 9. Остановка общественного транспорта Курорт «Ангара».
По всем вопросам и предложениям по сбору средств можно обращаться в офис Красного Креста в г. Иркутске по этому же адресу или по телефонам 8 (3952) 38-19-01, 43-67-57, 8-902-174-79-61 (Сергей Альбертович).
Напомним, по уточнённым данным, 19 мая в посёлке Дальний Нижнеилимского района при пожаре пострадали 49 участков, 42 дома, из них девять жилых домов, в которых проживало 14 человек. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Объявлен сбор средств для жителей сгоревшего посёлка в Иркутской области
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