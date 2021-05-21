В городе прошла профилактическая акция «Пешеход»
В Улан-Удэ состоялось оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход». Вблизи пешеходных переходов на магистральных улицах были выставлены дополнительные экипажи полиции. Вместе с сотрудниками Госавтоинспекции в профилактический рейд вышли участковые уполномоченные полиции и сотрудники патрульно-постовой службы.
За время проведения мероприятия полицейские проверили 155 транспортных средств и провели около 100 профилактических бесед с участниками дорожного движения.
За нарушения ПДД к административной ответственности привлечены 11 водителей и четыре пешехода.
Водителям и пешеходам полицейские разъяснили важность соблюдения ПДД, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ привлекли к ответственности пешеходов-нарушителей
Общество, Фото:
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