В Бурятии завершились командирские сборы

Командиры подразделений повысили уровень методической подготовки



В общевойсковом объединении Восточного военного округа, дислоцированном на территории Бурятии, завершились учебно-методические сборы с командирами подразделений соединений и воинских частей. Эти сборы прошли на полигонах «Бурдуны», «Сосновый Бор» и «Дивизионный».



- Целью проведения сборов является проверка профессионального мастерства каждого командира и повышение уровня методической подготовки. Основной упор в ходе проведения занятий был сделан на практические занятия, - сообщает пресс-служба ВВО.



Офицерам были показаны передовые методики организации занятий по различным предметам боевой подготовки, в том числе по огневой, тактической, специальной и по вождению боевых машин. На заключительном этапе командирских сборов было проведено показательное занятие с мотострелковым подразделением по руководству действиями личного состава при получении условного сигнала, выходу из парка боевых машин техники и выдвижению в район выполнения задач.



- Данные сборы направлены на актуализацию передового методического опыта и применение его при руководстве подчинёнными подразделениями, - отметили в ВВО.



