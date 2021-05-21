Жители Бурятии спасли жеребёнка-сироту

- Кобылу как будто сбила машина – выдавило глаза, они висят, челюсть сломана, слюни текут. Жеребёнка забирают, что делать с кобылой? – написала местная жительница.







Сейчас с жеребёнком всё хорошо. Он продолжает жить у приютившей его женщины. Жеребёнка назвали Тотошей. У него хороший аппетит, и он с интересом познаёт окружающий мир. Местные жители купили Тотоше корм и витамины.











Жители села Кырен Тункинского Бурятии спасли одинокого жеребёнка. Видео, которое сняли активисты волонтёрского движения «Право на жизнь 03», появилось в паблике ves_ulan_ude_В местной тункинской группе написали об умирающей слепой кобыле – из её глаз шла кровяная пена. Лошадь вместе с жеребёнком жили около сгоревшего дома культуры.Взрослую лошадь, к сожалению, спасти не удалось. А вот жеребёнка забрала к себе местная жительница. Она занимается лошадьми и обязанности по выкармливанию сироты взяла на себя.- Жеребёнок у нас. Завтра с утра будем вызывать ветеринара, смотреть, что с ногами. Там на бедре укус или порез и на передней ножке тоже кровь, - отчиталась женщина.