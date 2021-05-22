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В Забайкалье проводится акция «Чита в объективе времени»

В Забайкалье проводится акция «Чита в объективе времени»
Общество,  Фото:pixabay.com
Учащиеся и родители поделятся своими снимками города

В преддверии Дня города в столице Забайкалья проводится онлайн-акция фотографии «Чита в объективе времени».

В акции принимают участие учащиеся образовательных учреждений города и их родители. Для участия необходимо отправить заявку и фотоработу на почтовый ящик dorosheva.foto@yandex.ru по 11 июня.

Снимки могут быть сделаны на следующие темы:
- фотографии исторически важных мест Читы, которые сохранили дух времени того исторического момента, который хочет показать автор;
- фотографии праздничных событий, спортивных и культурных мероприятий, выставок, ярмарок и т. п., традиционно проводимых в городе (мероприятия, которые проводятся не первый год и уже вошли в традиции Читы и Забайкальского края);
- фотографии, на которых запечатлены жители Читы на фоне городских пейзажей (репортажное фото);
- фотографии мест города Читы, которые по мнению автора являются высоко эмоциональными: парки, площади, улицы, скульптуры и т.д.;
- фотореконструкция: представляются фото исторически важных мест с участием людей в костюмах и использованием реквизита, соответствующих данной эпохе;
- панорамные фото города (Соотношение сторон фото не менее 2:1).

Работы участников должны соответствовать теме. Приветствуется творческая художественная обработка фотографий. От одного участника принимается одна фотография, сообщает пресс-служба администрации Читы.

Возрастное ограничение 6+
Забайкальский край Чита акция фотоконкурс фотография история
 
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