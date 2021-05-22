В Забайкалье проводится акция «Чита в объективе времени»

Учащиеся и родители поделятся своими снимками города



В преддверии Дня города в столице Забайкалья проводится онлайн-акция фотографии «Чита в объективе времени».



В акции принимают участие учащиеся образовательных учреждений города и их родители. Для участия необходимо отправить заявку и фотоработу на почтовый ящик dorosheva.foto@yandex.ru по 11 июня.



Снимки могут быть сделаны на следующие темы:

- фотографии исторически важных мест Читы, которые сохранили дух времени того исторического момента, который хочет показать автор;

- фотографии праздничных событий, спортивных и культурных мероприятий, выставок, ярмарок и т. п., традиционно проводимых в городе (мероприятия, которые проводятся не первый год и уже вошли в традиции Читы и Забайкальского края);

- фотографии, на которых запечатлены жители Читы на фоне городских пейзажей (репортажное фото);

- фотографии мест города Читы, которые по мнению автора являются высоко эмоциональными: парки, площади, улицы, скульптуры и т.д.;

- фотореконструкция: представляются фото исторически важных мест с участием людей в костюмах и использованием реквизита, соответствующих данной эпохе;

- панорамные фото города (Соотношение сторон фото не менее 2:1).



Работы участников должны соответствовать теме. Приветствуется творческая художественная обработка фотографий. От одного участника принимается одна фотография, сообщает пресс-служба администрации Читы.



Возрастное ограничение 6+

