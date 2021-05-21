В Чите уберут берега озера Кенон

Общество, Фото: пресс-служба администрации Читы

Мероприятие проведут в канун Дня города



22 мая в Чите на берегу озера Кенон состоится экологическая акция «Чистый берег». Акция пройдёт в рамках мероприятий, посвящённых Году Кенона.



В ней примут участие волонтёры, предприниматели, представители управления ГО и ЧС города, администрации Читы, Железнодорожного и Черновского административных районов, ГУ МЧС по Забайкальскому краю, Забайкальской железной дороги и многие другие. Участникам экологического десанта предстоит навести порядок на берегу Кенона в канун Дня города.



Акция начнётся в 10:00, сообщает пресс-служба администрации городского округа «Город Чита».



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