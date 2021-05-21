В Иркутске пробегут традиционную «газетную» эстафету

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В соревнованиях могут принять участие все желающие



В центре Иркутска 25 мая пройдёт традиционная легкоатлетическая эстафета, посвящённая Дню Победы, на призы газеты «Восточно-Сибирская правда». В ней могут принять участие все желающие. Старт эстафеты будет дан в 10 часов на площади перед дворцом спорта «Труд».



Соревнования проводятся среди школьников, студентов ссузов и вузов, трудовых коллективов, силовых структур, спортивных клубов, в том числе клубов любителей бега, а также ветеранов (женщины от 60 лет и старше, мужчины – от 65 лет и старше). В составе команды в эстафете должно быть шесть человек.



При регистрации студенты должны иметь при себе студенческий билет, участники от спортивных клубов, клубов любителей бега, трудовых коллективов, силовых структур – документ, удостоверяющий принадлежность к соответствующей организации. Участник эстафеты выступает только за одну команду. Заявки на участие в легкоатлетической эстафете подаются на заседании судейской коллегии, которое состоится 25 мая в 8:30 на месте старта.



Открытие мероприятия состоится в 9:40, сообщает пресс-служба министерства спорта Иркутской области.



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