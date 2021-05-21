«Последние звонки» в Бурятии будут охранять почти 500 полицейских

На охрану школ выйдут полицейские и дружинники
«Последние звонки» в Бурятии пройдут вплоть до 31 мая и охватят 405 общеобразовательных организаций. Основная часть мероприятий запланирована на 21-22 мая.
По данным министерства образования Бурятии, в торжественных линейках примут участие свыше 17 тысяч человек из более чем тысячи выпускных классов.
Полиция обеспечит безопасность в образовательных учреждениях.
- На обеспечение охраны общественного порядка задействовано около 480 сотрудников полиции, 100 народных дружинников, а также работники частных охранных предприятий и представители казачества, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В день «Последнего звонка» запрещена продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции. Полиция проведёт рейды по выявлению несовершеннолетних, находящихся в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей. Также в рамках рейдов будут пресекаться факты незаконной продажи алкоголя.
На охрану школ выйдут полицейские и дружинники
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