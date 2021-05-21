Найденный в Бурятии раненый лебедь умер

Как сообщал «Байкал-Daily», 17 мая на Тугнуйском озере в Мухоршибирском районе местные жители заметили лебедей. Сельчане заподозрили, что у одной птицы повреждено крыло. Вскоре птицу отловили и передали специалистам.
Но, к сожалению, спасти лебедя не удалось, сообщается в группе «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
Руководитель БУ «Бурприрода» Алдар Цыбикмитов сообщил, что при осмотре птицы обнаружены переломы крыльев и раны на теле. Организм не выдержал, лебедь умер сегодня утром в возрасте 3,5 лет.
Жителей Бурятии просят бережно относиться к птицам.
- Нам известно о трёх случаях нахождения раненых птиц в районе только за последний месяц. Имели место быть огнестрельные ранения. Просим вас не стрелять в пернатых ради развлечений, не беспокоить их по пустякам, не кидать в них палками и камнями. Побеседуйте со своими детьми о бережном отношении к животным и птицам, - призвали в «Мухоршибирь-инфо».
Как сообщал «Байкал-Daily», на днях на трассе в Мухоршибирском районе Бурятии обнаружен журавль с перебитым крылом. Сообщение о раненом журавле было направлено в Бурприроднадзор.